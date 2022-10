WRC, Jari-Matti Latvala: “vi-o Kalle nervoso, e apercebi-me que talvez ele seja humano…” | AutoSport

Como se pode calcular, Jari-Matti Latvala, chefe da Equipa Toyota, está nas nuvens com o título de campeão da sua dupla, também porque é finlandês, e vê o seu pupilo conseguir aquilo que ele próprio não foi capaz: “Agora a pressão do campeonato está fora dos seus ombros, embora eles não o demonstrem. Na quinta-feira pude ver uma cara nervosa do lado do Kalle e aperceber-me que talvez ele seja humano. Mas ele é incrível, 22 anos de idade e chega ao título. Conseguiu tanto em tão tenra idade.

Estou muito feliz pela equipa e pela Finlândia, os adeptos, tem sido algo fantástico. Já se passaram 20 anos desde o último campeão finlandês, pelo que isto irá certamente impulsionar os ralis na Finlândia” começou por dizer Latvala. Agora que o título de piloto e navegador está concretizado, agora é a vez dos Construtores: “Agora o campeonato de Construtores é o mais importante para a Toyota. Os rapazes fizeram um grande trabalho para conseguir a ‘dobradinha’, o que é muito importante para o campeonato. Esperemos consegui-lo em Espanha. A Hyundai fez grandes progressos e as coisas estão cada vez mais equilibradas, pelo que esperamos poder consegui-lo este ano, uma vez que no próximo ano será muito difícil”, disse.