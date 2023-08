WRC: Jari-Matti Latvala vai voltar aos troços de rali já no próximo fim de semana | AutoSport

Depois da sua passagem pelo Rali da Finlândia, Jari-Matti Latvala vai regressar aos ralis. O finlandês volta à ação este fim de semana, quando participar no Rali Histórico de Lahti com o seu Toyota Celica GT-4 ST165, juntamente com o seu copiloto Enni Mälkönen, recentemente vencedor do WRC2.

Mas esta não será a última participação com Latvala a viajar até ao Japão para o Rally Hokkaido onde irá correr com um Toyota GR Yaris Rally2 com Juho Hänninen.

“Sim, é ótimo estar de volta”, disse Latvala ao DirtFish no final do Rali da Finlândia. “Agora sinto-me muito cansado, mas daqui a uma semana há um Rali de Lahti, um rali clássico e é um daqueles eventos agradáveis também com as estradas finlandesas, para o Campeonato Europeu [histórico]. Estou ansioso por ir com o Celica, juntamente com o meu pai, para esta corrida e depois de algumas semanas de férias, vamos para Hokkaido. Portanto, tenho muitos ralis num mês, por isso tenho de estar muito contente. Devo dizer que também tenho sorte”.