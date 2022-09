WRC, Jari-Matti Latvala: “uma combinação de fatores contribuiu para este resultado” | AutoSport

É curioso ver como as coisas mudam de um momento para o outro, e quem diria há alguns tempos que a Hyundai iria colocar três carros no pódio e a Toyota ter provas consecutivas com imensos problemas. Acontece.

Segundo Jari-Matti Latvala, há vários fatores que o explico e todos juntos redundou no que devolveram os resultados desta prova, o melhor Toyota foi apenas sexto a quase seis minutos e meio do vencedor.

Os pilotos da Toyota queixaram-se várias vezes da aderência e muito disso explica-se pelo facto de quando testaram, alguns fizeram-no à chuva e o único que testou ‘como deve ser’, nunca iria ter grandes hipóteses neste rali porque abria a estrada e este foi ‘só’ o pior rali do ano para o fazer: Kalle Rovanpera.

Há outro detalhe. O Toyota é um carro mais refinado em termos aerodinâmicos que o Hyundai e esta prova foi muito dura, técnica e lenta.

Quase que apostavamos que na Nova Zelândia as coisas vão ser diferentes!

Quanto a esta prova, os testes foram complicados para a Toyota, e por isso todos os pilotos andaram ‘à nora’ com a aderência. Todos se queixaram de falta de tração.

As coisas não mudam de um dia para o outro no WRC, mas de uma prova para a outra uma equipa pode ir do céu ao inferno, e vice-versa.

É bom que a Hyundai esteja mais forte, mas ninguém pense que é a Toyota agora a equipa mais fraca. Provavelmente, na Nova Zelândia vão dar a resposta e dali esperamos um rali bem equilibrado com a Hyundai.

“Foi um fim-de-semana muito difícil para nós e os nossos resultados globais no final não são bons. Houve uma combinação de muitos fatores que contribuíram para estes resultados e temos de aprender com este fim-de-semana sobre a razão pela qual as coisas correram mal e temos de melhorar para o futuro.

O abandono do Elfyn foi uma forma particularmente decepcionante de começar o último dia e já estamos a investigar o que aconteceu. O bom é que levámos o Kalle e o Esapekka ambos até ao final com alguns pontos realmente úteis para o campeonato dos fabricantes mais cinco da Power Stage, e o Kalle, especialmente, fez um bom troço obtendo quatro pontos para o seu próprio campeonato. Ainda temos uma boa vantagem e agora precisamos de olhar positivamente para o Rally da Nova Zelândia”, disse Jari-Matti Latvala