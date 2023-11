WRC, Jari-Matti Latvala: três anos, três títulos de Pilotos/Navegadores e Construtores | AutoSport

Três anos, três títulos de Pilotos e Construtores para Jari-Matti Latvala, que termina mais uma época cheia de sucesso, de uma equipa que herdou de Tommi Makinen no final da 2020, perfeitamente oleada, com os resultados à vista: “Esta é uma forma fantástica de terminarmos a época, com um 1-2-3 em casa, no Japão. É realmente um resultado de sonho. Viemos para cá com um único objetivo, que era a vitória, e acabámos por preencher todos os degraus do pódio.

Também foi ótimo ver a forma como o Taka (Takamoto Katsuta) recuperou até à quinta posição.

Não podíamos esperar mais de um fim de semana tão exigente como este. Todos os nossos pilotos fizeram um excelente trabalho para tentar garantir o melhor resultado possível para a equipa e para terminar a época em alta. Estou muito feliz por todos os elementos da equipa que fizeram um trabalho fantástico este ano.”