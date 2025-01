WRC, Jari-Matti Latvala (Toyota) “não podíamos ter tido um melhor início de época”

Como é habitual, o rali trouxe um vasto leque de condições variáveis durante o fim de semana, com troços de asfalto seco nas montanhas dos Alpes franceses, com secções de gelo, bem como muita lama e terra a serem arrastadas para a estrada. Foi um primeiro evento desafiante para as equipas e pilotos com o pacote técnico revisto para 2025, com a classe de topo dos carros de Rally1 a deixar de ter unidades híbridas e também a correr com pneus Hankook pela primeira vez.

Apesar destes desafios, a luta pela vitória manteve-se renhida ao longo de todo o fim de semana e foi até à última especial, no icónico Col de Turini. Ogier tinha uma vantagem de 20,3 segundos sobre Evans no último dia, com a dupla da Hyundai, Adrien Fourmaux e Ott Tänak, também muito atrás, mas um arranque precoce combinado com condições de frio e chuva dificultou a escolha dos últimos pneus.

Ogier e Evans escolheram um pacote de quatro pneus de inverno com pregos mais dois pneus supermacios slick, o que compensou na primeira especial gelada antes do nascer do sol. Com os quatro pneus com pregos montados, foram cerca de 20s mais rápidos do que Fourmaux, mas essa vantagem mudou para o outro lado numa segunda especial muito mais seca, onde Fourmaux pôde montar os seus quatro pneus slicks e voltar a ficar a 4s de Evans e a 22,2s de Ogier.

A Power Stage, que terminou o rali, apresentou uma verdadeira mistura de condições, com uma subida e descida em grande parte secas, mas com algum gelo perto e no topo do famoso Col du Turini. No final, todos os três primeiros pilotos optaram por uma mistura de pneus slick e com pregos, porque a zona com gelo impedia Fourmaux de tirar partido dos pneus slicks que tinha, pois iria perder tudo, e se calhar mais, na zona com gelo. E foi Ogier que estabeleceu o melhor tempo, apenas 0,215s mais rápido do que Evans – que ficou ‘sem pneus’ e bateu numa barreira na rápida descida para o final.

Evans e o copiloto Scott Martin começam a época em força, liderando também a classificação do Super Domingo e ganhando cinco pontos de bónus extra. 1,1s na frente de Rovanperä e 1,8s na frente de Ogier.

Com uma estratégia de pneus diferente, Rovanperä e Jonne Halttunen foram consistentes em todas as condições no último dia e bateram Ott Tänak na luta pelo quarto lugar da geral, assegurando um sólido conjunto de 18 pontos num fim de semana desafiante.

Takamoto Katsuta e Sami Pajari ganharam confiança e ritmo ao longo do rali. Katsuta venceu um troço e foi o terceiro mais rápido no sábado, enquanto Pajari ganhou uma valiosa experiência no seu primeiro Rallye Monte-Carlo em máquinas Rally1. Começando o último dia em sexto e sétimo, ambos infelizmente deslizaram para fora da estrada na primeira especial de domingo.

Para Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa) “estou muito satisfeito. Não podíamos ter tido um melhor início de época do que este: conseguimos o máximo de 60 pontos como equipa, um dois-quatro na geral e a 10ª vitória de Sébastien Ogier no Rallye Monte-Carlo, o que é um feito verdadeiramente espantoso e único. As condições foram muito difíceis até ao final e a escolha dos pneus foi stressante esta manhã, porque a estrada estava gelada depois da passagem das equipas de guia. Infelizmente, o Sami e o Taka caíram, e talvez eu devesse tê-los pressionado a optarem por uma escolha mais segura, mas este rali foi apenas uma experiência para eles. Com os nossos outros pilotos acabou por correr tudo bem, por isso, obrigado a eles. Ao mesmo tempo, foi um rali muito divertido e penso que temos uma época emocionante pela frente.”