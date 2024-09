WRC, Jari Matti Latvala (Toyota): “A Grécia é um rali onde muitas coisas podem acontecer”

Agora, só precisamos de manter o nosso espírito de luta, tentar continuar a nossa forte forma e continuar a lutar. A Grécia foi boa para nós no ano passado, quando demos um grande passo com o GR Yaris Rally1 em estradas de terra difíceis. A fiabilidade também é importante para este tipo de prova difícil e isso também tem sido um ponto forte para nós. Este é um rali onde muitas coisas podem acontecer e, se não tivermos problemas, temos uma boa oportunidade de obter um bom resultado.”

Depois de três vitórias consecutivas, na Polónia, Letónia e Finlândia, curiosamente todas com pilotos em part-time, como tem sido desde o início da época, a Toyota viu-se na contingência de ‘chamar’ o peso pesado, Sébastien Ogier, porque percebeu que com Kalle Rovanpera também a correr somente em alguns ralis e Elfyn Evans sem conseguir melhores do que três segundos lugares, precisa de colocar a ‘carne toda no assador’ para bater a Hyundai:

