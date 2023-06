WRC, Jari-Matti Latvala: “temos uma excelente equipa, um carro fiável, forte, e pilotos com paciência para guiar de forma inteligente” | AutoSport

Jari-Matti Latvala, Diretor da equipa vencedora do Rali Safari, Toyota Gazoo Racing WRT, continua de peito feito e sorriso aberto, pois as coisas continuam a rolar sobre carris a todos os níveis na sua equipa: “Quando asseguramos também este 1-2-3-4 no ano passado, pensei que era algo que demorava décadas a alcançar, mas aconteceu um ano depois. Por isso, o que posso dizer é que temos uma excelente equipa, um carro fiável e forte e, depois, temos os pilotos que têm a paciência de conduzir de forma inteligente nesta prova, o que é uma combinação de condução rápida, mas também de abrandamento nas zonas difíceis e de compreensão da história desta prova, e que, com a filosofia certa, conseguiram este resultado. Tenho de agradecer a toda a gente”, começou por dizer Latvala que quando saiu da Sardenha, ouviu dizer que a Toyota estava a passar por um mau bocado e que tinham tido muitos dramas. A verdade é que chegaram ao Quénia, e é o que se vê: “Na Sardenha, as condições eram difíceis e não era normal haver tantas zonas de água e, sim, havia coisas que precisávamos de melhorar. Mas, claro, acho que as condições eram um pouco extremas, aprendemos como devemos abordar a vinda para o Quénia e como devemos abordar as passagens de água, e acho que este foi o único problema que tivemos na Sardenha, por isso sabíamos que o carro era forte e mostrámo-lo aqui”, disse.