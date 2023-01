WRC, Jari-Matti Latvala: “Tem de haver alguma forma de reduzir os custos” | AutoSport

Jari-Matti Latvala, líder da Toyota Gazoo Racing WRC gostou de ouvir o Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem dizer que se tem de preocupar mais com o WRC, tendo sido tudo o que se passou na Fórmula 1 no fim de 2021 e início de 2022, que levou a que o foco da FIA estivesse muito mais naquela disciplina do que no WRC, como tinha sido sua ‘bandeira’, quando foi eleito.

Agora, presente em Monte Carlo, o líder da FIA diz que o WRC é prioridade, e Latvala está contente com isso, assumindo que há muito a fazer no WRC: “Temos de conseguir mais equipas, mais fabricantes, o WRC tem de ser apetecível, e nesse aspeto precisamos de fazer um pouco de trabalho. Há áreas em que precisamos de mudar e uma das principais é ‘poupar os custos’. Tem de haver alguma forma de reduzir os custos, e juntamente com a FIA precisamos de trabalhar e melhorar isso, de modo a que seja tentador vir para o WRC”, disse Latvala ao DirtFish.