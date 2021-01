WRC, Jari-Matti Latvala: “sinto que estamos bem preparados”

A Toyota Gazoo Racing prepara-se, como todas as outras, para a temporada 2021 que começa já com o Rali Monte-Carlo, de 21 a 24 de janeiro. Desde que o Toyota Yaris WRC foi segundo lugar em 2017 na sua estreia no Mundial de Ralis, a equipa terminou com pelo menos um carro nas posições do pódio todos os anos. Este ano o objetivo é subir ao topo. Têm a palavra Sébastien Ogier, o vice-campeão do ano passado Elfyn Evans e a estrela em ascensão Kalle Rovanperä. Ogier é um sete vezes vencedor do Rallye Monte-Carlo, que está baseado na sua cidade natal de Gap, nos Alpes franceses. O rali mais antigo do calendário do WRC, que este ano celebra o seu 110º aniversário, é também um dos mais desafiantes, graças às condições variáveis de piso, que podem alternar entre asfalto seco à neve e ao gelo, por vezes dentro de um único troço. Isto significa que a escolha dos pneus é frequentemente um elemento crítico deste rali.

Este ano, as equipas vão utilizar os novos pneus da Pirelli, que se torna o único fornecedor das principais categorias do WRC. Nas seis semanas desde a última prova da temporada 2020, a equipa testou em França as quatro opções de pneus para o Rallye Monte-Carlo numa série de condições meteorológicas diferentes, típicas do evento: “O trabalho até ao Rallye Monte-Carlo este ano é para mim um sentimento muito diferente, neste novo papel; ver os carros na oficina e não pensar em conduzi-los, mas em vez disso assegurar que todos na equipa estão prontos para a primeira ronda da época. O ambiente na equipa é muito bom. Há um ano, este foi o primeiro rali para os três pilotos da equipa, e ainda assim, Seb e Elfyn estiveram ambos a lutar pela vitória. Agora eles estão mais familiarizados com o carro, pelo que devem estar numa posição mais forte. Como sabemos, o Monte é provavelmente o evento mais exigente do ano, e pode sempre haver surpresas, e as condições meteorológicas normalmente desempenham um grande papel. Mas eu sinto que estamos bem preparados. Mudar para um fornecedor de pneus diferente é habitualmente uma grande mudança e este tem sido o foco dos testes da equipa para o Monte. Ficar à vontade com os novos pneus Pirelli e conseguir a configuração correta do carro. Tem havido bastante neve na zona, mas temos sido capazes de experimentar todas as diferentes opções de pneus nas várias condições diferentes, e isto será informação valiosa para o rali”.