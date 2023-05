WRC, Jari-Matti Latvala: “Sinto-me confiante para o Rali de Portugal” | AutoSport

Tendo em conta que a Toyota tem os seus dois melhores pilotos neste Rali de Portugal a sair na frente, na sexta-feira, será muito difícil lutarem pelos primeiros lugares nos troços da Lousã 1, Góis 1 e Arganil 1, e nas segundas passagens, terão menos dificuldades, porque já foi limpo, mas depois todos terão crises com os ‘regos’ e mau piso, pelo que já se sabe que a Toyota terá dificuldades neste rali.

Nesse contexto, o chefe de equipa da Toyota, Jari-Matti Latvala, identificou as próximas três rondas do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA como sendo “muito, muito importantes” para a sua equipa na tentativa de conquistar o terceiro título consecutivo de construtores.

O GR Yaris Rally1 sofreu uma evolução significativa nos pisos de terra desde a época passada e o duplo pódio da equipa no Rali de Guanajuato, no México, em março, demonstrou o progresso feito pela equipa sediada em Jyväskylä. Mas agora vem aí o Rally de Portugal, antes da Sardenha e do Safari, em rápida sucessão: “as provas de primavera em terra são muito, muito importantes, estas próximas três provas seguidas”, disse Latvala. “Estes eventos são aqueles em que a fiabilidade conta realmente. A Estónia e a Finlândia, que se seguem, têm mais a ver com o desempenho e a velocidade. Temos estado muito satisfeitos com a fiabilidade dos carros, o que é muito bom. No México, conseguimos melhorar o nosso carro na terra irregular. Isso também nos dá confiança para para Portugal. Sinto-me confiante para o Rali de Portugal, é um rali onde se pode atacar, mas é preciso ter sempre cuidado com o desgaste dos pneus e evitar bater nas pedras, especialmente nas segundas passagens.”

Tal como aconteceu no México este ano, a Toyota conseguiu três dos quatro primeiros lugares em Portugal no ano passado: “Tem sido sempre um bom evento para todos os nossos pilotos, Elfyn [Evans] e Kalle [Rovanperä] ganharam lá e Takamoto [Katsuta] também tem sido forte”, disse. Latvala