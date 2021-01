WRC, Jari-Matti Latvala: “Seria incrível se o Kalle Rovanperä fosse o vencedor no Ártico”

Depois da vitória no Rali de Monte Carlo, o chefe de equipa da Toyota, Jari-Matti Latvala, já tem os olhos postos no Rali do Ártico, segundo prova do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC).

Ao rallit.fi, Latvala reconheceu que o Rali do Ártico pode ser uma boa prova para a Toyota, depois de se terem dado bem na Suécia e na Finlândia em anos anteriores: “O nosso carro sempre esteve bem em ralis rápidos. O Juho Hänninen também testou este ano lá [Rali do Ártico], para o campeonato finlandês. No final de fevereiro acho que as estradas vão estar mais estreitas (por causa da neve). Mas, os dados que obtivemos do Juho foram bons. Também já testamos outras coisas na Finlândia, por isso espero estar bem lá”.

Em Monte Carlo, Sébastien Ogier e Elfyn Evans ocuparam as duas primeiras posições, com o jovem Kalle Rovanperä a ficar na quarta posição. Tendo corrido o Rali do Ártico em 2020 com um Yaris WRC, o jovem finlandês pode ter alguma vantagem perante os companheiros de equipa.

Para Latvala, “Acho que o Ártico é uma daquelas corridas onde o Kalle é forte. No ano passado, na Suécia, não houve muita neve e ele esteve bem. Ele também já correu o Rali do Ártico. Ele tem todas as condições para vencer, mas não quero pressioná-lo. Mas, seria incrível se ele saísse vencedor”.