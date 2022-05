WRC, Jari-Matti Latvala: “será muito interessante ver o nível das diferentes equipas e carros” | AutoSport

A equipa Toyota Gazoo Racing World Rally Team prepara-se para entrar numa fase chave da temporada com o Rali de Portugal, primeira prova de terra do ano.

A equipa teve um forte início na nova era dos Rally1 híbridos, com Kalle Rovanperä a ganhar de forma impressionante duas das três primeiras provas sobre neve e asfalto para liderar o campeonato de pilotos por 29 pontos enquanto a equipa lidera a classificação dos fabricantes por 42 pontos. Portugal, porém, representa a primeira de cinco rondas consecutivas em piso de terra, o que é um novo desafio para a última geração de carros..

Rovanperä enfrenta também um novo desafio, encarregado de ‘limpar’ a estrada na sexta-feira pela primeira vez na sua carreira como líder da WRC. Os companheiros de equipa Sébastien Ogier e Elfyn Evans terão posições mais favoráveis na estrada, ocupando respectivamente a oitava e nona posições na classificação.

Evans terá como alvo um regresso ao pódio num evento que ganhou em 2021, enquanto Ogier – fazendo a sua segunda participação no WRC da época – tem cinco vitórias em Portugal, um recorde conjunto com Markku Alén.

Takamoto Katsuta é sexto no campeonato, após um início consistente, terminou em quarto lugar em Portugal no ano passado: “Até agora, temos sido muito competitivos com o Rally GR Yaris1 sobre asfalto e neve nos três primeiras ralis da época.

Portugal será o primeiro de três ralis difíceis em terra em pouco mais de cinco semanas e será muito interessante ver o nível das diferentes equipas e carros.

Com uma grande parte da temporada conduzida em gravilha, é muito importante ser competitivo nesta superfície, e proporcionar aos nossos pilotos um carro fiável terá também de ser um grande foco nestes próximos eventos. Em Portugal, quando está seco, há muito cascalho solto no topo da superfície e isto torna muito difícil para o primeiro carro na estrada. Esta tarefa difícil será uma nova experiência para Kalle na sexta-feira, mas sabemos que ele será capaz de manter a calma mesmo que esteja a perder tempo. Por outro lado, teremos boas posições de partida com Elfyn e Seb e ambos deverão ter uma forte possibilidade de lutar pela vitória”, disse Jari-Matti Latvala (Team Principal).