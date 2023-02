WRC, Jari-Matti Latvala: “Se houver muita neve é difícil para o Kalle mas melhor para o Elfyn lutar” | AutoSport

A Toyota poderá ter no Rali da Suécia um desafio maior por parte da Hyundai e da Ford, mas a verdade é que desde 2017, só perdeu em 2018 para a Hyundai. Venceram por intermédio de Jari-Matti Latvala em 2017, Thierry Neuville venceu em 2018 para a Hyundai, em 2019, foi a vez de Ott Tanak, 2020, Elfyn Evans, e 2022, Kalle Rovanpera.

Mas Jari-Matti Latvala sabe que vai depender muito das condições no rali: “O nosso resultado no Rali de Monte-Carlo foi um fantástico início de temporada para nós e dá-nos uma boa sensação antes da Suécia. Este é um rali pelo qual penso que todos ansiamos, e eu próprio sempre adorei lá correr. Tenho boas recordações da Suécia e a nossa equipa também, incluindo a nossa primeira vitória juntos em 2017.

No ano passado, gostámos que o rali tenha sido em Umeå, pela primeira vez com alguma boa cobertura de neve: o Kalle conseguiu vencer sendo primeiro na estrada, mas as suas hipóteses este ano irão depender novamente das condições, e se existe ou não uma boa camada de gelo. Se houver muita neve para varrer pode ser mais difícil para ele, e pode ser que o Elfyn – que também gosta realmente destas condições – esteja na melhor posição para lutar. Sei que o ‘Taka’ (Takamoto Katsuta) também adora a neve, e embora seja a sua primeira vez como piloto nomeado para marcar pontos para a equipa, por isso não o vamos pressionar; apenas queremos que ele continue o trabalho que fez no ano passado”, disse Jari-Matti Latvala.