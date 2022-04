WRC, Jari-Matti Latvala: “Rovanpera é um milagre, o que ele fez foi incrível” | AutoSport

A vitória épica de Kalle Rovanperä no Rally da Croácia foi a melhor percurso da sua carreira, diz Jari-Matti Latvala, diretor da Toyota Gazoo Racing: “Para mim, esta é a melhor prestação de sempre do Kalle. Ele tem pilotado bem, mas esta é de longe a sua melhor prova.

Ele é um milagre e não sei como conseguiu fazer o que fez na Power Stage.

De repente, ele provou que é realmente forte para a luta pelo campeonato de pilotos de 2022″.

Latvala pensou que os esforços de Rovanperä não seriam recompensados quando a aposta de Ott Tänak em escolher pneus Pirelli de compostos mais macios no seu Hyundai i20 lhe permitiu relegar o líder do rali no penúltimo troço. Mas o finlandês lutou muito nas estradas mais secas da Power Stage e num final de cortar a respiração, ganhou por 4,3 segundos: “Na hora do almoço já o tínhamos perdido, na nossa mente e sentimo-nos um pouco deprimidos porque o Kalle tinha sido o piloto mais rápido durante o fim-de-semana.

Mas depois ele faz esta pilotagem soberba. Não há palavras para descrever o que ele fez”, acrescentou Latvala: “No ano passado, o Kalle fez apenas cinco quilómetros antes de sair de estrada”, disse Latvala, “por isso ir à Croácia e fazer o que ele fez foi simplesmente incrível”. Fantástico”. Para mim, foi a sua melhor atuação. Ele não cometeu erros em condições que eram realmente exigentes”.

A segunda vitória de Rovanperä na temporada levou-o aos 29 pontos de vantagem sobre Thierry Neuville no topo da classificação: “Honestamente”, acrescentou Latvala, “não esperávamos este tipo de ritmo do Kalle. Pensei que talvez ele pudesse chegar aos quatro primeiros, é difícil chegar a um evento em que todos têm mais experiência, mas ele foi muito esperto. Sabia que tinha a vantagem, especialmente na sexta-feira de manhã (ndr, por ser o 1º na estrada), e usou-a.

“Mas por mais que pudesse mostrar a sua velocidade, sabia também onde ser mais sensato. Fantástico desempenho. Estamos muito, muito felizes com ele”.