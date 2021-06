WRC, Jari-Matti Latvala: “resistência e consistência estão a dar frutos, e os pilotos nunca desistem…” | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing World Rally Team celebrou a vitória no primeiro Rali Safari em quase 20 anos. Sébastien Ogier e Julien Ingrassia conseguiram uma soberba quarta vitória em seis ralis, e com isso alargaram a sua liderança no campeonato. Já Takamoto Katsuta alcançou o seu primeiro pódio no WRC, com um segundo lugar no seu Toyota Yaris WRC.

O evento fez jus à sua reputação como um rali extremamente exigente, com muitas das equipas a experimentar dificuldades durante o fim-de-semana. Ogier chegou a ser sétimo classificado, ficando a mais de dois minutos da liderança depois de ter sofrido um problema na manhã de sexta-feira, mas recuperou e chegou ao triunfo. Para Jari-Matti, uma quarta dobradinha Toyota na época: “Quando fizemos os reconhecimentos, eu disse logo que sim, isto é definitivamente como um velho Rali Safari. A única diferença foi que os troços foram mais curtos e as estradas estavam fechadas. Houve muito drama e coisas a acontecer no evento. Foi um desafio e uma aventura para os pilotos.

Gostava de ter feito este rali. Entrei no espírito e estou muito contente por ver os nossos pilotos no final. Ganhámos o rali e Takamoto ficou com o segundo lugar e foi o seu primeiro pódio. Estou realmente encantado por ele. Na sexta-feira estávamos a pensar que talvez pudéssemos ter um carro no pódio. Mas, no final, a resistência e a consistência estão a dar frutos, com os pilotos a terem essa atitude de nunca desistir”.