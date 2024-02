WRC, Jari-Matti Latvala: “Quando se anda depressa, erros podem acontecer” | AutoSport

Duas provas, duas vitórias da Hyundai, com a Toyota Gazoo Racing World Rally Team a passar por um fim de semana complicado em que a única anormalidade foi a saída de estrada de Kalle Rovanpera quando liderava a prova. Takamoto Katsuta iria sempre ter dificuldades de acompanhar Esapekka Lappi, e o que devia ter feito era manter a pressão sem arriscar. Não conseguiu. Ainda assim, apesar das complicações criadas pela ‘avaria’ do Hyundai de Thierry Neuville: LER AQUI

Elfyn Evans recuperou até ao segundo posto e foi quem mais pontuou na prova, mais cinco pontos que o vencedor do rali sendo que a Hyundai só somou mais um ponto que a Toyota nesta prova e agora estão ambas empatadas no Mundial de Construtores, mesmo depois da Hyundai ter triunfado duas vezes: “Este foi um fim de semana mais difícil do que esperávamos e o resultado geral não é o que gostaríamos, mas estou muito feliz pelo menos com o que pudemos fazer neste último dia. A nossa preparação para este evento foi boa, o carro teve um bom desempenho e os pilotos estavam confiantes, mas não conseguimos dar o último passo para vencer. Quando se anda depressa, o que se tem de fazer se quiser vencer, erros podem acontecer e neste fim de semana isso aconteceu com dois de nossos pilotos. Elfyn, entretanto, esteve numa posição muito difícil na sexta-feira, abrindo a estrada com muita neve, por isso fez um excelente trabalho ao terminar em segundo na geral e ser o mais rápido no domingo, e também quase venceu a Power Stage. Para nós termos uma dobradinha no domingo e a Power Stage isso está a ajudar muito no campeonato de fabricantes”, disse Jari-Matti Latvala, Chefe de Equipa.