WRC, Jari-Matti Latvala: “primeira vitória da época em grande estilo”

A Toyota Gazoo Racing World Rally Team venceu o lendário Rali Safari Rally pelo quarto ano consecutivo, com Kalle Rovanperä a liderar Takamoto Katsuta numa ‘dobradinha’ no exigente evento africano.

A equipa continua a sua série invicta na ronda mais difícil do Mundial de Ralis desde o seu regresso ao calendário em 2021, ao mesmo tempo que aumenta o recorde de sempre do Safari estabelecido pela Toyota na prova, colocando-o em 12 vitórias.

É a segunda vez que Rovanperä e o copiloto Jonne Halttunen vencem o evento após o sucesso de 2022. A sua vitória foi construída com base num grande desempenho no primeiro dia do rali na sexta-feira, onde foram os mais rápidos em todas as seis especiais para abrir uma vantagem de quase um minuto. Isto permitiu a Rovanperä ser cauteloso quando necessário no dia mais longo e mais difícil, no sábado – onde ainda assim venceu a especial mais longa do rali com uma vantagem de quase 25s, quando a maioria dos seus concorrentes teve problemas.

Com uma vantagem superior a dois minutos, Rovanperä pôde adotar uma abordagem de segurança durante a maior parte dos seis troços.

Katsuta alcançou o seu terceiro resultado no pódio em quatro participações no Quénia, repetindo o segundo lugar de 2021. Fizeram um rali consistente, com duas vitórias em troços no sábado, ajudando-os a superar um duplo furo que lhes custou mais de um minuto.

Elfyn Evans e o copiloto Scott Martin garantiram que os três Toyota terminassem entre os quatro primeiros. Chegaram a rodar em segundo lugar antes de sofrerem furos em três ocasiões diferentes durante os troços duros e rochosos de sábado. Isso deixou os lugares do pódio fora do seu alcance.

Com este resultado, a TGR-WRT conquistou o máximo de pontos de construtores da classificação geral e mais 11 pontos de bónus no domingo, passando a ter quatro pontos de vantagem no campeonato.

Para Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa): “Estamos muito contentes por vencer o Rali Safari mais uma vez e conquistar a nossa primeira vitória da época em grande estilo aqui no Quénia. O Kalle dominou o rali desde o início com uma abordagem muito inteligente. Não teve quaisquer problemas durante todo o fim de semana, graças à equipa que lhe forneceu um carro bom e também à forma como conduziu, pensando quando atacar e quando poupar o carro. Também estamos muito contentes por ver o Taka no pódio, em segundo lugar. Este parece ser um rali de que ele gosta muito e, depois da desilusão que teve na Suécia, este é um resultado muito bom para ele e para a equipa. A sorte não estava do lado de Elfyn, mas ele estava a lutar muito e bem para conquistar o máximo de pontos possível para o campeonato. Por agora, vamos desfrutar deste momento e depois trabalhar para o próximo desafio na Croácia”.