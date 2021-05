WRC, Jari-Matti Latvala: “os novos Rally1 vão ser muito rápidos, só mesmo o peso vai afetar um pouco” | AutoSport

O AutoSport questionou Jari-Matti Latvala dizendo-lhe que há muita gente preocupada que os novos Rally1 possam não ser tão rápidos, e agora que já viu o vosso a andar, diz-nos o que achas? “Tendo em conta o que vi, tenho a certeza que os novos Rally1 vão ser muito rápidos em troços como na Finlândia, Suécia, e no asfalto, de certeza que também vão ser rápidos. A questão é que a parte híbrida acrescenta peso aos carros, os novos Rally1 vão ser cerca de 100 kg mais pesados, e talvez em ralis mais técnicos, em que existam zonas muito sinuosas, talvez os Rally2 possam andar mais perto. Mas eu tenho a certeza que os carros vão continuar a ser muito rápidos, acho que a diferença nos ralis mais rápidos não existirá face aos atuais WRC. Talvez um pouquinho mais lentos, mas não muito. O motor é o mesmo do carro atual pelos que a potência gira à volta dos 400 cv, depois vamos ter a potência híbrida. Com a parte híbrida, teremos mais binário, só mesmo o peso vai afetar um pouco”.