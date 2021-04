WRC, Jari-Matti Latvala: “O que sucedeu com o Ogier? Talvez tenhamos que falar com a organização…”

Depois duma dobradinha no Rali de Monte Carlo, nova dobradinha no Rali da Croácia. Três ralis, duas duplas vitórias para a Toyota, que melhor começo de carreira poderia aspirar como chefe de Equipa, Jari-Matti Latvala: “Antes de mais, devo dizer obrigado a estes rapazes, pois fizeram um trabalho fantástico. Foi espantoso vê-los a lutar. É muito difícil estando de fora. Como eu disse, é muito emocionante, mas não se pode reagir, não se pode fazer nada, basta esperar e ver o que surge. Como eu disse, eles fizeram realmente uma prova fantástica”, começou por dizer Latvala que falou sobre o que aconteceu com Sébastien Ogier na ligação: “Como o Seb disse, o mais importante é que ninguém ficou ferido. Desse lado, tudo está bem. Mas talvez precisemos de alguns minutos para discutir um pouco com os organizadores sobre o assunto. Tenho a certeza de que tudo estará resolvido”, disse.