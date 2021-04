WRC, Jari-Matti Latvala: “O Kalle (Rovanpera) terá uma boa posição na estrada no Rali de Portugal”

Jari-Matti Latvala, Chefe de Equipa da Toyota Gazoo Racing WRT, falou sobre o acidente de Kalle Rovanperä logo no primeiro troço do Rali da Croácia, mas tem uma opinião muito interessante quanto aos benefícios desse azar: “Digamos que o Kalle é um jovem lobo, tem a velocidade, mas não ainda muita experiência nos World Rally Car, e penso que foi um pouco rápido demais nessa zona, e pagou uma grande fatura, mas por outro lado, ele terá uma boa posição na estrada no Rali de Portugal e nos ralis de terra, e por isso vê-lo-emos ripostar. Isto são ralis, e tudo pode acontecer”, disse.