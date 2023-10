WRC, Jari-Matti Latvala: “O Kalle foi calculista, como o Kankkunen…” | AutoSport

Este é o quinto ano consecutivo em que uma equipa da TGR-WRT vence as coroas de pilotos e navegadores, e também completa um terceiro hat-trick consecutivo de títulos para a equipa, depois de ter conquistado o campeonato de construtores no rali anterior, no Chile.

como se pode calcular, Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa) é um homem extremamente feliz: “Estou muito contente e orgulhoso do Kalle e do Jonne: eles merecem realmente este segundo campeonato. O Kalle foi incrivelmente consistente durante a época.

Para ele, este título foi mais difícil de ganhar do que no ano passado e o Elfyn fez um bom trabalho para manter a pressão, mas o Kalle conseguiu-o no final.

Diria que a sua abordagem tem sido mais parecida com a de Juha Kankkunen, calculando e pensando nos pontos de que precisa, em vez de tentar todas as vitórias.

O Elfyn também fez uma época muito boa. Precisava de ultrapassar Kalle aqui para se manter vivo. Infelizmente, não foi possível, mas ele fez tudo o que podia nessa situação. Agora que temos os três títulos garantidos, vamos regressar ao Rali do Japão sem qualquer pressão de campeonato e pedir aos nossos pilotos que lutem pela vitória”, começou por dizer Latvala, reforçando depois a consistência do seu piloto, que só por uma vez saiu de estrada e abandonou, na Finlândia: “O facto de ter tido apenas um abandono é bastante significativo”, disse Latvala numa época em que Rovanpera, para além do abandono da Finlândia, na prova que menos pontuou, na Sardenha, obteve 14 pontos: “Há alturas que se ganham muitos pontos arriscando, mas também com mais abandonos precisamente por causa de risco e isso mostra que o desempenho foi muito forte”, disse Latvala, que também concorda que para o ano será ainda mais difícil: “Com o (Ott ) Tänak na Hyundai, penso que ele está muito motivado e quer mais um título”, disse.