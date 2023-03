WRC, Jari-Matti Latvala: “não me lembro de um campeonato tão equilibrado” | AutoSport

Jari-Matti, esta vitória é um bom passo em frente na terra. Obviamente que a equipa está encantada com a vitória, mas deves estar feliz pelo facto da equipa ter dado esse passo?

“Sim, absolutamente. Os nossos engenheiros de desenvolvimento fizeram um trabalho espantoso porque tínhamos dúvidas antes deste evento. Não tivemos o desempenho no ano passado na Grécia e na Sardenha. Não é fácil ter um carro para lutar pela vitória aqui. Demos os passos certos, na direção certa para obter estes resultados. É fantástico estar aqui e o terceiro lugar para Elfyn é realmente bom, a cereja no topo do bolo, também. Além disso, o quarto lugar do Kalle é bom para o seu campeonato.

A classificação do campeonato está agora mais equilibrada…

“Definitivamente, não me lembro durante muito tempo, após três rondas, de ter um campeonato tão equilibrado. Apenas mostra que temos um nível muito elevado de pilotos e isso é muito interessante para todos.

Voltámos ao México após três anos. Foi bom estar de volta este fim-de-semana?

“Definitivamente foi bom estar de volta. O que reparei foi que havia menos gente do que nos anos anteriores. Talvez pela ausência de três anos. Eu sei que há muita paixão aqui no México. Além disso, tem sido um evento realmente agradável e tem um bom ambiente e os pilotos apreciaram-no. Mas é um evento difícil. Mas a verdade é que precisamos de ter eventos como este no campeonato.”