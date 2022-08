WRC: Jari-Matti Latvala não apostava em Kalle Rovanperä no começo da época | AutoSport

Kalle Rovanperä está a fazer uma época tremenda e tem já uma mão no título de 2022 do WRC. Mas esta época tem tanto de avassaladora como de surpreendente. Jari-Matti Latvala, responsável da equipa Toyota, não esperava que o jovem Rovanperä se impusesse desta forma e no início da época tinha apostado noutro piloto.

“Depois do último ano e de 2020, sendo muito honesto, olhei para Elfyn como um dos pilotos que estaria na luta pelo campeonato”, disse Latvala ao DirtFish. “Nas duas últimas temporadas ele esteve muito perto. Por isso pensei que seriam Thierry Neuville, Ott Tänak e Elfyn a lutar pelo campeonato, e Kalle perto deles. Achei que o Kalle ainda estaria a aprender alguns dos eventos e que estaria pronto para 2023. Quando me perguntaram se o Kalle iria ser campeão este ano, respondi ´não´.

“Achei que 2023 seria o ano, não acreditei que Kalle estivesse pronto este ano. Estou realmente surpreendido com a rapidez com que ele se desenvolveu e aprendeu. No ano passado já se podia ver a velocidade, mas depois cometeu alguns erros como sair da estrada na Croácia, quando estava a liderar o campeonato. Ele aprendeu com essas experiências e tem sido espantoso de ver. Nunca teria esperado que isso acontecesse. Adaptou-se muito bem aos novos regulamentos, é muito calmo e consegue adaptar-se muito rapidamente a novos desafios”.