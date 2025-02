WRC, Jari-Matti Latvala: Mudanças nas regras e menos pressão, ‘jogam’ a favor de Elfyn Evans

A vitória de Elfyn Evans no Rali da Suécia pode ser um sinal do que está para vir, com o chefe de equipa da Toyota, Jari-Matti Latvala, a sugerir que tanto as alterações técnicas nos carros como a mudança na dinâmica da equipa estão a trabalhar a favor do galês.

Evans defendeu-se de Takamoto Katsuta num tenso confronto no último dia, garantindo a vitória no Campeonato do Mundo de Ralis da FIA e subindo para o topo da classificação do campeonato com uma vantagem de 28 pontos.

Embora a sua velocidade na neve e no gelo da Suécia tenha sido clara, Latvala acredita que a remoção da potência híbrida e a introdução de novos pneus Hankook para 2025 desempenharam um papel fundamental na sua forma de início de época: “Esta combinação sem sistema híbrido, pneus diferentes, não está necessariamente a adequar-se ao estilo de condução de Kalle [Rovanperä]. O Kalle tem de se adaptar agora e penso que talvez seja essa a origem do problema. E depois penso que é a combinação de pneus novos e sem o híbrido, que está a adaptar-se, por outro lado, ao estilo de condução do Elfyn”, explicou Latvala.

O regresso da Toyota a uma formação de três carros a tempo inteiro este ano também tirou o peso dos ombros de Evans. Com Kalle Rovanperä a disputar apenas uma campanha a tempo parcial na época passada e Sébastien Ogier a participar em eventos selecionados, Evans ficou com a maior parte das esperanças de título da Toyota em 2024.

“Claro que, como equipa, não queríamos colocá-lo nessa situação [em 2024], mas só tínhamos dois pilotos a tempo inteiro. E, sabes, o Taka estava provavelmente a ganhar mais experiência e não estava pronto para lutar pelo título, por isso [Elfyn] sabia que era o único piloto a lutar pelo título. Era isso que estava a aumentar a pressão”.

Com Rovanperä de volta para uma temporada completa, Katsuta também a disputar todas as rondas e o oito vezes campeão do mundo Sébastien Ogier a fazer saídas selecionadas, Evans tem agora mais apoio dentro da equipa, o que lhe permite abordar os eventos com uma mentalidade diferente: “O Elfyn também está mais descontraído, consigo ver isso. Sinto, desde o início do ano, que quando ele sabe que também há apoio da equipa – dos outros pilotos – não é tudo para ele, por isso acho que isso também o deixa mais relaxado.”