WRC, Jari-Matti Latvala mete o dedo na ferida: “é no custo dos carros que têm de cortar” | AutoSport

A FIA e o Promotor do WRC já identificaram o principal problema de que padece atualmente o Mundial de Ralis no topo da pirâmide, os Rally1, os custos são demasiado altos face ao retorno dado pela modalidade e nas regras deste ano a FIA incluiu ‘pensos rápidos’ para feridas demasiado grandes. Entre outras pequenas coisas, diminuiu os dias de testes de 28 para 21 e Jari-Matti Latvala não deixou nada por dizer e meteu o dedo bem fundo na ferida: “estão a tentar economizar pelos meios errados. Se querem economizar a sério, é no custo dos carros que têm de cortar”, disse Latvala à imprensa antes do arranque do Rali da Suécia.

Segundo Latvala, o efeito que tem a restrição dos testes no orçamento global da sua equipa é insignificante e isso não é diferente nas outras equipas, para além de que estas já estão a usar meios ainda mais caros para ultrapassar a questão: participam em ralis nacionais com traçados semelhantes aos das provas do Mundial. E isso não falta em lado nenhum.

Há muito que se tem tocado cada vez mais na mesma tecla: há que baixar os custos para os adequar ao retorno, porque ir pelo caminho do retorno é algo que leva tempo e não há forma do fazer da noite para o dia. Tendo em conta que esta era de Rally1 está prevista a três anos, antes que se faça algo um pouco diferente, é agora que tem de se pensar no que se vai fazer, porque o problema continua o mesmo: o risco de perder equipas é muito maior do que a possibilidade de chegarem novas.