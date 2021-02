WRC, Jari-Matti Latvala: “Mais pressão por ‘correr em casa’ mas podemos lidar com isso”

Depois de um início quase perfeito para a temporada 2021, no Rallye Monte-Carlo, a Toyota Gazoo Racing vai tentar novamente outro resultado forte no Rali Ártico/Finlândia. Para a equipa, uma viagem curta para norte, a partir da sua base, no centro da Finlândia, com o objetivo de continuar a forte sequência de resultados do Toyota Yaris WRC sobre neve e gelo, que reclamou três vitórias na Suécia, nas últimas quatro épocas. Após a sua oitava vitória recorde em Monte-Carlo, Sébastien Ogier lidera o campeonato na frente do seu companheiro de equipa Elfyn Evans (que venceu pela equipa na Suécia em 2020), enquanto Kalle Rovanperä é quarto.

Segundo Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa): “O nosso resultado no Rali de Monte-Carlo foi um início de temporada muito especial. Fiquei feliz por ver como a equipa estava a trabalhar bem em conjunto. Agora, estamos ansiosos pelo Rali do Ártico/Finlândia. Ao longo dos anos tem-se falado muito sobre como o evento poderia ser fantástico como uma ronda do WRC, com a neve garantida e este ano surgiu subitamente a oportunidade. Todos os envolvidos fizeram um grande trabalho para que isso acontecesse num espaço de tempo muito curto. Tenho a certeza que vai ficar fantástico na televisão com a neve branca pura e o sol a brilhar.

O que é típico na Lapónia são curvas muito longas e rápidas, onde se pode perder muito tempo se não se sentir confiante, por isso a estabilidade do carro é muito importante.

Para nós, provavelmente haverá um pouco mais de pressão do que o habitual, porque é um acontecimento doméstico e o nosso carro foi desenvolvido em estradas finlandesas com este tipo de condições. Mas estou confiante de que podemos lidar com isso”, disse.