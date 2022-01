WRC, Jari-Matti Latvala: “Há muitas interrogações e o Monte-Carlo vai dar-nos algumas respostas” | AutoSport

Jari-Matti Latvala vai para a sua segunda época como chefe de equipa e a primeira não lhe podia ter corrido melhor: foi campeão de pilotos e construtores. E ganhou também a prova de abertura da época, o Rali de Monte Carlo. Vamos ver se este ano também começa bem, e acaba… melhor: “O ralis estão a entrar numa era muito nova e é um momento muito excitante para todos. Há muitos pontos de interrogação e o Rallye Monte-Carlo vai dar-nos algumas das respostas.

Como equipa, temos trabalhado muito para estar preparados, mas ninguém pode saber como os diferentes carros se comparam uns com os outros até chegarmos ao primeiro rali. Podemos também ver uma diferença entre os pilotos que se sentem mais confiantes com os seus novos carros, e aqueles que ainda vão tentar encontrar essa confiança.

Há muitas mudanças a que se podem adaptar com a forma como conduzem e montam os carros. Durante os testes, isto tem sido talvez o mais importante para a equipa: Que os nossos pilotos se sintam confiantes e confortáveis ao volante.

Para um piloto, Monte Carlo foi sempre o rali mais difícil do campeonato. Muita coisa vai depender das condições: Temos mais potência, mas como é que se usa essa potência em condições de neve e gelo? Para além de tudo, a mudança de Gap para Mónaco significa que há muitos troços novos para a grande maioria. Há tantas incógnitas e isso torna tudo realmente excitante”.