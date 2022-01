WRC, Jari-Matti Latvala: “há desilusão porque estivemos tão perto de ganhar” | AutoSport

Já depois do meio do Rali de Monte Carlo a Toyota tinha um carro na frente e outro em terceiro a 9.3s do líder pelo que terminar o rali com um segundo e quarto lugar foi frustrante, mas a Toyota sai de Monte Carlo com a certeza que tem um carro competitivo, e também pilotos para lutar na frente.

Para Jari-Matti Latvala, Chefe de Equipa: “Com certeza há alguma desilusão neste momento porque estivemos tão perto de ganhar, mas é assim o desporto automóvel, e temos que o aceitar. O mais importante é que sabemos que temos um carro capaz de vencer e um carro fiável, o que nos dá força para olhar para o futuro, e para o resto da temporada.

O Seb (Ogier) fez um trabalho realmente bom e infelizmente no final não teve a sorte do seu lado.

O Kalle (Rovanpera) melhorou muito desde o início do rali e venceu a Power Stage. Por fim o Elfyn (Evans) também mostrou um grande desempenho, apenas com um pequeno erro, foi segundo na Power Stage o que nos ajuda no campeonato, pois todos os pontos contam.

Quero dar os parabéns à M-Sport e à Ford, porque é bom estar novamente a competir na frente com eles, e também as Sébastien Loeb por mais um feito espantoso; foi uma batalha incrível este fim-de-semana que eu sei que os fãs realmente apreciaram” começou por dizer Latvala, que resumiu depois o filme do rali do ponto de vista da Toyota: “comecámos bem, a

liderar o rali e com dois carros nos três primeiros. Ficámos desde logo satisfeitos porque mostrou que o nosso nível de desempenho era elevado. Quando chegámos, ninguém sabia onde estava. Para o Kalle, foi um início mais difícil, mas ele deu a volta e melhorou.

No segundo dia, percebemos que o nível dos diferentes carros estava bastante próximo: em algumas condições penso que o nosso carro é melhor, e noutras outro carro pode ser melhor, mas numa fase tão precoce há sempre coisas que podemos melhorar. A batalha entre os dois Sébastien foi emocionante e sabia que ambos iriam lutar até ao fim.

No sábado, o nosso carro esteve muito bem, os pilotos estavam a ficar cada vez mais confortáveis com o carro e já conseguiram tentar aproximar-se dos limites. As condições no Sisteron foram complicadas, e já no asfalto seco o Elfyn cometeu um pequeno erro que pagou caro. Foi pena porque estava a fazer um trabalho muito bom”, disse.