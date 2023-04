WRC, Jari-Matti Latvala: “esta pressão, este fardo saiu agora dos ombros do Elfyn (Evans)” | AutoSport

Jari-Matti Latvala e a Toyota continuam a liderar os dois campeonatos, Pilotos e Construtores, nos Pilotos tem os seus homens nos três primeiros lugares, ainda que a classificação esteja equilibrada e nos Construtores, lideram com 29 pontos de avanço para a Hyundai, mas o seu principal destaque nesta prova é o facto de Elfyn Evans ter…’renascido’: “é óbvio que para todos os pilotos, iniciar o evento nestas circunstâncias foi muito difícil, mas na sexta-feira à noite, no rosto do Elfyn, pude ver o sorriso e soube a partir desse momento que ele tinha a autoconfiança necessária, a confiança estava lá. Pode-se ver que ele foi forte no sábado, dando um pouco de pressão a Thierry (Neuville). É claro que nunca se espera que ele saia da estrada. Acontece, e ele estava na liderança. Depois foi o Ott (Tanak) a fazer uma boa pressão, mas depois o Elfyn conseguiu manter-se num bom momento no final de sábado, por isso pude ver uma pessoa diferente e sei que quando já há muito tempo que não se ganha um evento, começa-se a pensar nisso e começa-se a criar um pouco de pressão e penso que esta pressão, este fardo saiu agora dos ombros do Elfyn e isso é uma mensagem muito forte para o resto do campeonato” começou por dizer Latvala, que tem três dos seus pilotos na frente, mas num contexto de um campeonato muito equilibrado: “em 2001 foi assim, com cinco pilotos a terminar o campeonato dentro de oito pontos, portanto há mais de 20 anos”, disse Latvala.