WRC, Jari-Matti Latvala: “esperamos uma época mais dura e mais desafiante” | AutoSport

Jari-Matti Latvala já sabe que esta época a sua equipa não vai ter as mesmas ‘facilidades’ que teve em 2022, e depois de quatro títulos consecutivos de Pilotos e Construtores, a responsabilidade de manter o status quo é grande. Provavelmente, será mais difícil manter o nível, mas a equipa está bem oleada e preparada para o que aí vem: “Como adepto de rali, o início da época é sempre um momento muito emocionante e este ano não é diferente. Cada equipa é capaz de vencer, pelo que esperamos que esta época seja mais dura e mais desafiante. Mas gostamos deste desafio e gostamos de lutar por vitórias.

É claro que temos de voltar a ter os três títulos como objetivo. Sabemos que temos um carro forte, mas também sabemos que precisamos de continuar a trabalhar bastante e que há áreas em que temos de melhorar em comparação com o ano passado. Todos os anos temos de procurar onde podemos melhorar o nosso carro e há algumas coisas que mudámos para este ano. Temos tudo pronto; temos um carro que tem sido competitivo e fiável e os nossos pilotos estão todos familiarizados com esse carro e com fome de bons resultados. Com o Rallye Monte-Carlo começamos com o rali mais difícil da época. Entrar nas primeiras etapas na escuridão na noite de quinta-feira é um enorme desafio para os pilotos, e no final do fim-de-semana queremos terminar com um bom resultado para começar a época”, disse Jari-Matti Latvala.