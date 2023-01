WRC, Jari-Matti Latvala: “esperamos que esta época seja mais dura e mais desafiante” | AutoSport

Desde 2021 que Jari-Matti Latvala é o Chefe de Equipa da Toyota Gazoo Racing WRC, um cargo que lhe tem corrido às mil maravilhas já que ainda não sabe qual é…o sabor da derrota. Dois títulos de Pilotos e outros tantos de Construtores, pelo que a responsabilidade está a ficar cada vez maior, mas Latvala sabe que as coisas este ano não vão ser fáceis: “Como adepto dos ralis, o início da época é sempre um momento muito emocionante e este ano não é diferente. Cada equipa é capaz de vencer, pelo que esperamos que esta época seja mais dura e mais desafiante. Mas gostamos deste desafio e gostamos de ter de lutar realmente por vitórias.

É claro que temos de voltar a ter os três títulos como nosso alvo. Sabemos que temos um carro forte mas também sabemos que precisamos de continuar a trabalhar arduamente e que há áreas em que temos de melhorar em comparação com o ano passado.

Todos os anos temos de procurar onde podemos melhorar o nosso carro e há algumas coisas que mudámos para este ano. Temos tudo pronto; temos um carro que tem sido competitivo e fiável e os nossos pilotos estão todos familiarizados com esse carro e famintos por resultados” começou por dizer Latvala, que vê o Rali de Monte Carlo como o rali mais difícil de toda a temporada: “Será um grande desafio para os nossos pilotos, pois eles farão os primeiros troços à noite, mas no final do fim-de-semana queremos terminar com um bom resultado, para começar a época”.