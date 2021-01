WRC, Jari-Matti Latvala: “É um momento muito especial para mim”

Sébastien Ogier venceu o Rali Monte Carlo, a Toyota colocou quatro carros no top seis, dois na frente, um perdeu o pódio por causa de um furo. Uma estreia brilhante para Jari-Matti Latvala. Ainda é cedo para se dizer que o resultado tem a sua mão, não esta é a máquina bem oleada que Tommi Makinen deixou, mas há um dado em que já se nota grande diferença. Latvala é bem mais expansivo que Makinen, a quem as entrevistas eram muito difíceis por causa do seu inglês paupérrimo: “Estou muito orgulhoso pela equipa. No meu primeiro rali como chefe de equipa ter três carros em 1º, 2º e 4º e ainda outro em sexto, quatro carros no top 6, que mais podia pedir? Pontos máximos na PowerStage, é incrível. Devo dizer que tenho uma equipa fantástica, é incrível a forma como eles trabalham, não podia estar num melhor lugar do que estou agora. Tenho os melhores pilotos, e agora que já estive no pódio como piloto e como chefe de Equipa, só preciso de descobrir como me sinto melhor, ainda não sei. É um momento muito especial para mim.”