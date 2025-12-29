WRC: Jari-Matti Latvala compra a Printsport Racing

Jari-Matti Latvala, diretor da Toyota no Campeonato do Mundo de Ralis, reforçou o seu envolvimento na disciplina ao adquirir a Printsport Racing, uma das equipas de referência do WRC2. A operação representa um passo estratégico que liga ainda mais o seu percurso pessoal ao projeto desportivo da Toyota e ao desenvolvimento de jovens talentos.

A aquisição foi realizada através da JML-WRT Oy, empresa criada pelo próprio Latvala, que passou a deter a totalidade do capital da Printsport Oy, estrutura finlandesa responsável pelos títulos WRC2 de Sami Pajari em 2024 e de Oliver Solberg em 2025, ambos posteriormente promovidos à formação oficial Rally1 da Toyota.

O negócio, formalizado a 23 de dezembro de 2025, garante também continuidade na gestão: o fundador Eero Räikkönen permanece como CEO, função que exerce há 28 anos, assegurando estabilidade numa fase de expansão desportiva. A equipa aponta a 2026 como uma temporada particularmente intensa, com presença prevista em todas as 14 provas do WRC e o objetivo assumido de lutar por um terceiro título consecutivo de campeão do mundo de WRC2. Nesse contexto, a Printsport alinhará um GR Yaris Rally2 a tempo inteiro para o japonês Yuki Yamamoto, integrante do Toyota WRC Challenge Program.

Latvala justificou a escolha da estrutura finlandesa com palavras de forte apreço:

“Para mim, a Printsport Oy foi uma escolha natural para adquirir. A Printsport provou a sua competência e a abordagem profissional e apaixonada do pessoal da empresa, combinada com um forte espírito competitivo, é algo que sempre admirei.”

Num comunicado, a equipa sublinhou o impacto da operação:

“O negócio dá à Printsport Oy uma base acionista mais ampla e reforça a capacidade da empresa para responder aos desafios futuros. A época de 2026 será extremamente preenchida e entusiasmante, já que a equipa disputará os 14 ralis do WRC com o objetivo de alcançar um terceiro título consecutivo de campeão do mundo de WRC2 para o seu piloto.”

“Eero Räikkönen agradece aos funcionários, parceiros, concorrentes, apoiantes e à sua família por todos os momentos memoráveis e pela dedicação total, nas vitórias e nas derrotas, ao longo dos anos como proprietário e fundador. É inspirador ver um negócio nascido de uma paixão pessoal chegar ao mais alto nível da modalidade. Eero Räikkönen continuará como CEO da empresa, cargo que ocupa há 28 anos. A nossa história vai continuar.”