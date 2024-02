WRC, Jari-Matti Latvala: “Assegurar os pontos no Monte Carlo foi a decisão correta para o Elfyn (Evans)” | AutoSport

Quando percebeu que o risco de tentar ir buscar o tempo que perdeu na segunda metade de sábado do Rali de Monte Carlo, Elfyn Evans virou a agulha para maximizar a conquista de pontos e o seu Chefe de Equipa, Jari-Matti Latvala apoia-o nessa estratégia. O piloto da Toyota liderou as primeiras especiais nos Alpes franceses antes de cair para terceiro, atrás do vencedor Thierry Neuville e do segundo classificado Sébastien Ogier.

O próprio Evans falou da necessidade de somar pontos em vez de apostar no evento que começou no exterior do mundialmente famoso casino do Mónaco: “Assegurar os pontos foi a decisão correcta”, disse Latvala. “Podemos lembrar-nos do que aconteceu e de como o Elfyn se sentiu quando saiu da estrada [em 2022]. Ele queria levar bons pontos daqui e fê-lo – sei que era isso que ele queria quando saiu de estrada há dois anos. Ele está a pensar no campeonato e, para mim, é isso que ele precisa de fazer.

“O carro dele estava a funcionar bem nas estradas limpas, mas quando veio a sujidade, ele não conseguia ter a mesma sensação e confiança no carro. Recuou e assegurou os pontos. Desta forma, ele vai para a Suécia com uma boa sensação. É verdade que a posição na estrada ainda pode ser complicada [na Suécia], mas é mais fácil ir para a segunda ronda [com pontos no quadro],” acrescentou Latvala, falando da inevitabilidade de ser segundo na estrada na Suécia, atrás de Thierry Neuville que venceu no Mónaco e vai ter um primeiro dia difícil na Suécia ao abrir a estrada.