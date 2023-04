WRC, Jari Matti Latvala: “a pior sensação como piloto é pedirem-lhe para abrandar, sempre detestei isso” | AutoSport

Com Sébastien Ogier e Kalle Rovanpera a lutar pelo quarto posto e sabendo-se que o francês não está a lutar pelo campeonato, pois só fará, mais ‘coisa’, menos ‘coisa’, meia temporada, Jari-Matti Latvala, diretor da Toyota, assume que não quer dar ordens de equipa aos seus pilotos, mesmo sabendo que os dois pontos entre o quarto e o quinto posto podem fazer toda a diferença para Kalle Rovanpera no fim do ano.

Quanto questionado se iria pedir a Sébastien Ogier que deixe passar Kalle Rovanperä para este terminar à sua frente no Rally da Croácia, o diretor da Toyota, Jari-Matti Latvala disse que não pedirá aos seus pilotos para trocar de posição.

Na Toyota são coerentes, só mesmo em casos muito especiais: “Ambos são campeões mundiais, tem sido um duro o início da temporada para o Kalle, por isso sei que ele quer ganhar esta batalha, e conhecendo o Séb, é o piloto mais ambicioso que eu já vi, por isso não vai facilitar em nada. Não lhes vou dizer nada”, disse, assumindo que ambos vão lutar pela posição, dê lá para onde der.

A Toyota não nomeou Elfyn Evans para pontuar nos construtores para não tirar daí vantagem competitiva face à Hyundai (a Ford tem apenas dois carros por escolha própria) e agora deve ser Evans a vencer o rali enquanto Ogier e Rovanpera são apenas quarto e quinto, mas neste momento ainda com o risco da luta acabar mal…para a Toyota. Para Latvala: “a pior sensação como piloto que se pode ter é uma chamada telefónica a dizer para abrandar? Sempre detestei isso, e não quero que os nossos pilotos experimentem o mesmo”.