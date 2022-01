WRC, Jari-Matti Latvala: “a nossa performance está num bom nível” | AutoSport

Jari-Matti Latvala não está completamente satisfeito com este segundo dia de prova, mas por outro lado tem muitas razões para ter gostado do que viu no Rali de Monte Carlo até aqui. É verdade que é a Ford que lidera o rali, mas por outro lado já percebeu que os seus carros são competitivos face ao Ford, e quando os dois pilotos que estão neste momento nas duas primeiras posições da prova, forem de ‘férias’, o seu line up é claramente mais forte que o da Ford.

Quanto à Hyundai, que tem igualmente grandes pilotos, provavelmente, como conjunto até melhor que a Toyota (quando esta ficar sem Ogier), para já, o carro não parece permitir grandes veleidades aos seus pilotos e por isso a Toyota pode aproveitar os primeiros ralis para embalar: “Estamos bem satisfeitos, é claro que não estamos a liderar o rali, mas os tempos têm sido bons e a nossa performance está num bom nível.

Mas estamos todos excitados por esta luta entre os dois Sebastien”, disse Latvala, antes de passar para o tema fiabilidade, que o preocupava: “Estava um bocado preocupado com as questões técnicas, mas tirando o Fourmaux por acidente os carros estão aqui todos, e embora tenha havido algumas coisas pequenas, penso que é bom estarem aqui todos.

Com a exceção do Fourmaux, mas mesmo nesse caso ficou provado o alto nível de segurança dos carros, a FIA deu realmente um grande passo com a segurança”, disse Latvala que explicou ainda os problemas que os pilotos têm a partir de agora com a afinação dos carros: “agora é mais complicado com as afinações dos carros, porque os pilotos não têm tantas opções.

Para os pilotos é mais difícil, porque tem de fazer compromissos, e eles têm que o aceitar, como por exemplo no caso do Kalle (Rovanpera) quando o carro não está como ele gosta perde ainda muita confiança.

Agora não há tantas ‘ferramentas’ para mudar as coisas durante os troços, e o que tem de acontecer daqui para a frente é que os pilotos, ao invés de trabalharem nas afinações para colocar o carro ao seu gosto, como não têm tantas opções, vão ter que passar mais vezes a serem eles adaptar-se ao que o carro lhes dá”.