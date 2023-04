WRC, Jari-Matti Latvala: “a grande maioria dos pilotos gostam do Rali de Portugal” | AutoSport

Com o campeonato bem mais equilibrado que há um ano, agora vem aí o Rali de Portugal, evento que se segue no calendário do WRC e da forma como as coisas estão, tem tudo para ser uma grande prova. Jari-Matti Latvala admite que a terra de Portugal é um grande desafio: “é um evento agradável, é um evento divertido, como piloto sempre gostei do Rali de Portugal. É um evento que se pode atacar mas também, por outro lado, os pneus fazem a diferença e como se podem gerir. E também é forte a probabilidade de se bater nas pedras, há também este elemento. Mas eu diria que ainda assim, penso que a grande maioria dos pilotos gostam da prova.

Esperemos que não esteja demasiado quente, se for assim é mais agradável. Sinto-me muito honestamente confiante. Fizemos algumas boas melhorias no carro para o Rally México e penso que os nossos carros são melhores agora neste tipo de ralis de terra.”