WRC: Jari Huttunen estreia-se de Rally1 com a M-Sport no Rali da Finlândia | AutoSport

O jovem finlandês e campeão do WRC3 em 2020, Jari Huttunen, vai fazer a sua estreia num Rally1 com a M-Sport no Rali da Finlândia, onde irá guiar o Ford Puma Hybrid Rally1.

Huttunen será navegado por Mikko Lukka, que navegou Huttunen ao seu sucesso no WRC3 de 2020. No total, Huttunen obteve cinco vitórias nas categorias de apoio do Mundial de Ralis WRC2 e WRC3.

A sua vitória mais recente no WRC2 foi no ACI Rally Monza, onde fez a sua estreia num Fiesta Rally2, impressionando imediatamente a equipa.

Huttunen fez três participações no WRC2 de 2022 com a M-Sport, alcançando dois pódios e dez vitórias em troços ao longo do percurso. Os seus dois lugares no pódio foram também suficientes para terminar em nono da geral no Rally Suécia e o 10º na Sardenha.

Antes do Rally Finlândia, Huttunen terá um dia inteiro de testes na Estónia para se preparar e habituar ao Ford Puma Hybrid Rally1. Antes de embarcar na sua estreia no Rally1, Huttunen irá correr no Rali da Estónia num Ford Fiesta Rally2 como parte da sua campanha no WRC2: “Estou realmente entusiasmado por fazer o meu rali de casa num Puma, será uma grande experiência e estou ansioso pelo ambiente com os fãs e tudo.

Será definitivamente um desafio num rali muito rápido, num carro com tanta potência, mas já tenho uma boa sensação no Rally2 e por isso sinto que vamos levar essa sensação até ao Puma.

Gostei muito de trabalhar com a M-Sport nestes eventos e estou a começar a sentir-me muito em casa.

O objetivo para o fim-de-semana será aprender com o carro e tentar manter um bom ritmo, um ritmo constante. Pode ser um evento complicado mas eu conheço-o bastante bem, por isso vamos ver o que acontece.

Estou muito feliz por me ser dada esta oportunidade pela M-Sport, por isso queremos aproveitá-la ao máximo”, disse Jari Huttunen.

Já Richard Millener, Team Principal da M-Sport Ford World Rally Team, acrescenta: “Mal posso esperar para ver a Jari correr de Rally1 e fico muito orgulhoso por ele o fazer num Ford Puma Hybrid Rally1. Estamos a promover uma nova geração de automóveis este ano, ao embarcarmos na nova era híbrida do WRC, pelo que é primordial que proporcionemos oportunidades também a uma nova geração de pilotos.

Isto é algo que a M-Sport se orgulha de fazer e tem uma longa história de sucesso, e vimos recentemente, com Pierre-Louis, do que é capaz um novo talento.

O Jari tem seguido um caminho semelhante ao de Pierre-Louis quando se olham os seus resultados e estou certo de que todos estarão atentos ao progresso do Jari.

Da perspetiva da equipa não haverá objetivos ou pressão, queremos simplesmente ver o que o Jari pode fazer quando dotado de ferramentas e maquinaria.

Será um exercício de aprendizagem mais do que qualquer outra coisa, para o Jari, Mikko e a equipa.

Para o Jari ele vai começar a aprender o que é preciso para estar no topo do WRC, e nós vamos aprender o que é preciso fazer para apoiar e desenvolver o Jari para o tentar levar ao nível superior”.