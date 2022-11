WRC: Jari Huttunen é um exemplo, há muitos mais: “simplesmente não há dinheiro” | AutoSport

Jari Huttunen era, há algum tempo, um piloto que parecia poder, mais cedo ou mais tarde, chegar a uma equipa oficial e guiar os carros do topo da pirâmide. Contudo, os ralis estão numa fase em que é cada vez mais difícil encontrar lugares e conseguir programas para correr no WRC. Mesmo no WRC2…

Depois de ter começado na Copa Opel alemã, e corrido no ERC com o Opel Adam, Huttunen chegou ao WRC2 com a Hyundai na temporada de 2018, em 2020, venceu o WRC3 mas a Hyundai não lhe conseguiu um lugar mais acima e no ano passado, o finlandês foi para a M-Sport/Ford correr nos Rally2. Neste momento o ‘protegido’ de Marcus Grönholm tem tudo em aberto, mas a vida não está fácil: “Não tenho planos ou informações sobre o próximo ano”, disse Huttunen à MTV Urheilu.

Huttunen correu de Rally1 na Finlândia, mas não teve sorte devido a problemas técnicos no carro e por isso, nada pode mostrar. A ida para a M-Sport justifica-se com o menor investimento, mas nem isso lhe vale agora: “A situação é difícil justamente porque simplesmente não há dinheiro”, diz Huttunen.