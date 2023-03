WRC: Já é conhecido o itinerário do Rally de Portugal, há troço ‘novo’ em Paredes | AutoSport

Já é conhecido o itinerário do Vodafone Rally de Portugal, há algumas novidades, a mais importante é que há dois novos troços: Paredes e a super especial da Figueira da Foz.

A prova abre na Lousã, na sexta-feira, sendo que a nova super especial da Figueira da Foz se realiza apenas no final do primeiro dia de prova, após a especial de Mortágua, sendo, portanto a PE8. Lousada passa para o dia seguinte…

O rali arranca com a cerimónia de partida na 5ª feira à noite em Coimbra, os concorrentes parte para os troços da Lousã, Góis e Arganil, que voltam a ter dupla passagem, seguindo-se Mortágua às 17h05. A super especial da Figueira da Foz realiza-se às 19h05.

No dia seguinte, Vieira do Minho, Amarante e Felgueiras, também com dupla passagem com a super especial de Lousada no final do dia, também às 19h05.

No domingo, o rali tem uma nova especial em Paredes, com 15 Km, duas passagens por Fafe, a segunda a PowerStage e entre elas, o troço de Cabeceiras de Basto.

Quanto a Paredes, a fase inicial do troço deve ser o mesmo do shakedown, só que a extensão é o triplo pelo que deve haver novos traçado entre Gandra e O kartódromo de Baltar. Como se percebe, o Rali de Portugal 2023 está definido…