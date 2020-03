WRC: Irlanda do Norte de volta?

O Campeonato do Mundo de Ralis parece estar perto de se correr na Irlanda no Norte. No verão de 2019, começaram a surgir rumores de que a ronda do Rali da Grã-Bretanha poderia correr-se na Irlanda do Norte já em 2020.

Depois de a FIA ter adiado o calendário de 2020 devido à situação mundial, o promotor do WRC, Oliver Ciesla, veio dizer que o sistema de rotatividade (entre País de Gales e Irlanda do Norte) poderia resultar num longo período da ronda do WRC em terras britânicas.

Agora, a nova ministra da economia, Diane Dobbs, tem a seu cargo a proposta para a Irlanda do Norte ser anfitriã do Rali da Grã-Bretanha. Para além do governo, também o Turismo da Irlanda do Norte está a considerar pedir fundos para a realização do evento.

Por fim, Malcolm Wilson, patrão da M-Sport, considera que a Irlanda do Norte pode ser uma excelente mais-valia para o WRC, mas avisa que deverá ter forte concorrência da candidatura do Paraguai para 2021.

“Gostaria imenso de ver o WRC na Irlanda. O mundo não sabe quão único é este país. De momento há muita competição para este lugar, pois os fabricantes acordaram que 13 rondas é o melhor, e o Paraguai anunciou a sua candidatura para 2021.”