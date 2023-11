WRC: Imprensa alemã ‘escreve’ que Kalle Rovanperä pode fazer programa parcial em 2024 | AutoSport

Pode ser apenas um rumor infundado, mas a revista alemã Motorsport aktuell escreve que o recém coroado bicampeão do Mundo de Ralis, Kalle Rovanperä pode fazer apenas um programa parcial de provas em 2024. É verdade que o novo contrato de Kalle Rovanperä ainda não foi anunciado oficialmente, sabe-se que o contrato atual do finlandês expira no final deste ano, todos o deram como piloto da Toyota em 2024, ninguém espera que troque de equipa nesta fase da sua carreira, muito menos que aos 23 anos queira começar a fazer um programa parcial, segundo o Motorsport aktuell, dividindo o carro com Sebastien Ogier, com a revista a falar também no facto do finlandês ainda não ter completado o serviço militar, obrigatório na Finlândia.

Para já o que se sabe é que houve discussões com a equipa, neste momento essas discussões já devem ter levado a um caminho e o que se espera é que a Toyota mantenha exatamente o mesmo line-up para 2024, incluindo Sébastien Ogier a tempo parcial, tal como sucedeu este ano.

Não há nada que indique que algo possa ser diferente, ficando por saber porquê a revista alemão Motorsport aktuell escreveu esse artigo, e o que irá acontecer. Resta esperar: “Está nas mãos da equipa. Não posso responder mais, porque eu mesmo não sei mais” disse Rovanperä no final do Rali da Europa Central.