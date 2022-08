WRC: Hyundai vai ‘revolucionar’ i20 N Rally1 | AutoSport

A Hyundai Motorsport revelou que vai evoluir fortemente o seu i20 N Rally1, mas assume que não o conseguirá fazer antes de outubro.

Já se sabe, os atrasos no carro atual, decorrentes do abandono do primeiro projeto e atraso do segundo, a que se juntou um chassis destruído por Thierry Neuville em testes atrasou por completo o desenvolvimento do carro e os efeitos disso estão a ver-se fortemente nos resultados da Hyundai MotorSport, aqui e ali disfarçados pelos bons pilotos que tem.

A fiabilidade do i20 N continua a ser um problema, embora tenha melhorado, mas resolver as questões que os pilotos se têm queixado em quase todas as provas, só mesmo em outubro ou mesmo em janeiro de 2023. E vamos ver se resultam.

O que se sabe é que, perdidos que estão ambos os campeonatos, a Hyundai vai concentrar-se no desenvolvimento do carro.