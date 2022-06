WRC, Hyundai: uma ‘andorinha não faz a primavera, mas ajuda… | AutoSport

Na passada semana circularam notícias que davam conta da insatisfação de Thierry Neuville e Ott Tänak, que deram a entender que a Hyundai estava em crise. As críticas ouviram -se após o Rali de Portugal, mas a equipa continuou a trabalhar nos bastidores e o resultado está agora à vista, embora não tenha ficado tudo bem, só porque chegaram à vitória: “Analisamos tudo com muito cuidado e tentámos desenvolver o carro por todos os meios possíveis. Claro que nem tudo foi resolvido em apenas alguns dias, mas temos-nos esforçado para desenvolver nossa organização, processos e comunicação, mas nem tudo está perfeito ainda. Mas não acho que a equipa esteja em crise. Ainda não estamos onde deveríamos, há pontos de interrogação em muitas questões”, disse Julien Moncet, líder da Hyundai MotorSport, antes do rali. E como se prova pela vitória de Ott Tanak, a equipa não está mesmo em crise…