WRC, Hyundai testa sem híbrido e ‘reforça’ evidências…

A Hyundai está presente este fim de semana em Espanha no Rallye La Nucía-Mediterráneo, como preparação para o Rali do Japão, mas os jornalistas do WRCWings.tech, publicação especialista em aerodinâmica nos carros de ralis repararam num detalhe e divulgaram-nos nas suas redes sociais, revelando que a Hyundai testou uma versão do i20 N Rally1 com as saídas traseiras de refrigeração do sistema híbrido bloqueadas, como preparação para a utilização dos Rally1 sem sistema híbrido em 2025, como está a ficar cada vez mais evidente nos ‘mentideros’ do WRC.

É cada vez mais evidente que o WRC 2025 vai ser disputado por carros de Rally1 sem sistema híbrido.

Falámos com muita gente acerca disto, e houve uma declaração que se destacou, e foi de um português:

“Não sei se a imagem dos ralis ficou a ser mais verde por causa dos híbridos, a única certeza que temos é que ficou muito mais caro”, disse-nos Carlos Tavares, CEO da Stellantis.