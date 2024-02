WRC, Hyundai: Tanak e Neuville já ganharam na Suécia…mas mas Evans e Rovanpera também… | AutoSport

A Hyundai Motorsport procura continuar a sua dinâmica de vitórias no Rali da Suécia, a segunda prova da temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Ralis. O rali escandinavo é o único evento de neve pura no calendário, apresentando um teste único para todos.

Esapekka Lappi e Janne Ferm vão representar a Hyundai Motorsport nos troços suecos, juntamente com os companheiros de equipa Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe e Ott Tänak/Martin Järveoja.

Situado na cidade de Umeå e arredores, o Rali da Suécia é a única prova de neve do calendário, apresentando uma série de desafios específicos para as equipas enfrentarem. O mais proeminente são os bancos de neve que revestem os troços, pois tanto podem ajudar como atrapalhar os pilotos – se os utilizarem corretamente, podem ajudar nas curvas, mas se os atingirem com demasiada força, podem engolir o carro e ‘engoli-los’ ali mesmo. O equilíbrio entre velocidade e precisão é, por isso, fundamental para percorrer os troços.

Para aumentar a dificuldade, as estradas do Rali da Suécia são algumas das mais rápidas do calendário do WRC, com os pneus com pregos utilizados no evento a proporcionar elevados níveis de aderência na superfície gelada. Se a isto juntarmos dias longos e etapas noturnas, estaremos perante uma prova extenuante e imprevisível.

Três equipas irão representar a Hyundai Shell Mobis World Rally Team no Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. Ott Tänak e Martin Järveoja, duas vezes vencedores do evento, viajam para a Suécia depois de um desempenho consistente no Rallye Monte-Carlo para competir ao lado de Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, que procuram aumentar o seu registo de vitórias após o triunfo na abertura da temporada.

Esapekka Lappi estará de volta ao volante do carro pela primeira vez desde o Rali do Japão, iniciando a sua campanha a tempo parcial com o copiloto Janne Ferm. As três equipas participaram num teste pré-evento na Finlândia para se aclimatarem às condições que irão enfrentar na Suécia.