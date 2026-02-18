WRC, Hyundai sem respostas para a Toyota: “Foi um fim de semana difícil”, Andrew Wheatley

A Hyundai World Rally Team encerrou um exigente Rali da Suécia com Adrien Fourmaux e Alexandre Coria na quinta posição, seguidos por Esapekka Lappi e Enni Mälkönen em sexto, enquanto Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe terminaram em sétimo, ‘salvando’ o fim de semana com uma vitória na Power Stage.

A edição de 2026 foi marcada por temperaturas extremamente baixas e uma redução significativa da neve, obrigando as equipas a enfrentar troços com uma mistura de gelo e gravilha. A gestão dos pneus e a afinação do Hyundai i20 N Rally1 revelaram-se determinantes, após uma sexta-feira complicada para todas as duplas da equipa.

Adaptação e progresso

Fourmaux e Coria começaram o rali com dificuldades, mas as alterações ao carro no sábado permitiram-lhes melhorar o ritmo e aproximar-se do top-5. A dupla francesa terminou em quinto.

De regresso ao WRC após um ano de ausência, Lappi e Mälkönen foram os melhores representantes da Hyundai durante grande parte do rali, cedendo o quinto lugar apenas na penúltima especial, por opção própria: “Ele precisa dos pontos, eu não” disse Lappi no final referindo-se a Fourmaux.

Thierry Neuville enfrentou um início de prova difícil, com um toque num banco de neve e problemas de visibilidade. No entanto, o belga recuperou tempo com uma vitória parcial no sábado e fechou o evento triunfando na Power Stage. Apesar desse resultado, admitiu que atravessa a fase mais desafiadora da sua carreira, com a falta de sintonia entre piloto e máquina a influenciar o desempenho global.

O diretor desportivo da Hyundai Motorsport, Andrew Wheatley, reconheceu o esforço coletivo, sem mais nada de positivo para dizer: “Foi um fim de semana difícil, mas a vitória de Thierry na última especial dá-nos pontos valiosos. A equipa trabalhou arduamente e tirou boas lições. O desafio não é fácil, mas estamos preparados para reagir já no Quénia.” Com Toyota a manter a vantagem no campeonato, a Hyundai sai da Suécia consciente de que precisa de respostas rápidas para regressar à luta pelas vitórias. E não as tem há mais de um ano…