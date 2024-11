WRC: Hyundai sem ordens de equipa no Rali do Japão

Os pilotos da Hyundai, Thierry Neuville e Ott Tänak, têm liberdade para competir entre si pelo título de pilotos no Rali do Japão, apesar da luta da equipa com a Toyota pelo campeonato de construtores.

Neuville, que lidera a classificação com 25 pontos. Havendo 30 pontos disponíveis, continua a ser o favorito para garantir o título. O diretor da equipa Hyundai, Cyril Abiteboul, sublinhou que o campeonato de pilotos tem sido a prioridade da época e espera-se que Neuville adote uma abordagem avessa ao risco no Japão.

“Em última análise, é com eles”, disse Abiteboul ao DirtFish. “Mas, tendo dito isso, acho que seria tolice pensar que Thierry vai colocar tudo em risco. É muito claro – a prioridade do ano era muito clara. Era um campeonato de pilotos, porque é isso que está a faltar na história da Hyundai Motorsport. E é importante não mudar a prioridade no decorrer do jogo, da época. Essa prioridade, sabemos, vai ser cumprida. E isso é importante. E, mais uma vez, penso que o que devemos fazer é construir o nosso plano, sabendo exatamente o que os pilotos vão querer, o que devemos esperar. E não devemos esperar deles… por outras palavras, sabemos que o Thierry será extremamente avesso ao risco. É por isso que precisamos de elaborar os nossos planos em função disso.”

Tänak, reconhecendo as poucas hipóteses de ultrapassar Neuville, afirmou que o resultado está nas mãos de Neuville. Entretanto, a Hyundai vai contar com Andreas Mikkelsen para reforçar a sua candidatura ao título de construtores. Tänak continua concentrado em marcar o máximo de pontos para apoiar os objetivos coletivos da equipa.