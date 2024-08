WRC: Hyundai preocupada com janela de afinação do i20 N Rally1

O Secto Rally Finland pode ter sido o capítulo mais importante da história do título de 2024 para a Hyundai, apesar de um fim de semana difícil. Mas as dores de cabeça que o i20 N Rally1 provoca não permite ainda pensar no sucesso.

A Toyota dominou inicialmente a prova da Finlândia, mas a saída inesperada de Kalle Rovanperä e o problema mecânico de Elfyn Evans permitiram a Thierry Neuville, garantir o segundo lugar, apesar de ter tido dificuldades com o desempenho do carro. Neuville e os seus companheiros de equipa, Esapekka Lappi e Ott Tänak, não conseguiram ter confiança no i20 N Rally1, particularmente nas condições variáveis da Finlândia.

Neuville referiu mesmo essa falta de confiança no final da prova:

“De alguma forma, algo está a falhar. Onde é que falhou, não sei”, disse Neuville ao DirtFish. “Quero dizer, há muitas coisas em que podemos apontar, mas antes de mais precisamos de analisar corretamente. Parece que os três pilotos não estavam a sentir a confiança e a vontade de atacar. E assim que tentámos, houve erros. Vimos isso com EP [Lappi], vimos isso com Ott. E, de alguma forma, fui suficientemente inteligente para não exagerar.”

O chefe de equipa da Hyundai, Cyril Abiteboul, reconheceu os problemas do carro, referindo que a sua afinação é demasiado nervosa, funcionando bem apenas em condições estáveis. A aderência inconsistente e a confiança geral do carro são problemas constantes desde a sua introdução. Abiteboul admitiu que estas dificuldades não são surpreendentes e sugeriu que melhorias significativas poderão não estar prontas a tempo para futuros eventos como o Chile. A Hyundai está a concentrar-se em soluções a longo prazo, mesmo que isso signifique contratempos a curto prazo. Abiteboul reconheceu que o i20 N Rally1 é muito sensível e que a janela de afinação é muito curta para as exigências de certos troços e certos ralis:

“Penso que estamos simplesmente perante duas facetas diferentes do nosso carro”, disse o diretor da equipa, citado pelo Dirtfish. “A primeira é que acho que temos um carro que é bastante sensível. Por isso, quando se encontra uma afinação, é realmente uma afinação para uma determinada condição. Funciona quando as condições são estáveis, mas vemos aqui que o nível de aderência está a mudar a cada curva. Numa curva a afinação é boa, na curva seguinte não é boa. Por isso, penso que temos de encontrar uma solução para abrir a janela de funcionamento da afinação que temos”.

“A segunda coisa é o nível geral de aderência. Vemos que temos algo que não está a dar confiança aos pilotos. É uma questão que temos debatido desde que este carro foi apresentado. Estaria a mentir se dissesse que temos todas as respostas para estas duas questões, mas pelo menos as duas questões são muito claras. Temos alguns testes planeados e o Ott está a trabalhar arduamente nessas duas direções, o que é bom. Portanto, não é uma surpresa. Quando se vem a um evento, é sempre bom esperar por algo melhor. Mas, francamente, se formos realistas, o que estamos a enfrentar não é algo inesperado ou não merecido, porque temos trabalhado arduamente, mas, na verdade, não temos tido a solução de que precisamos para este tipo de evento.”