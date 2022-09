WRC: Hyundai pode ter quatro Rally1 em 2023 | AutoSport

Tal como sucede com a Toyota, a Hyundai pode passar a ter quatro carros no WRC 2023. Como se sabe, a Hyundai tem tido como pilotos fixos, Ott Tanak e Thierry Neuville, com Dani Sordo e Oliver Solberg a alternarem-se no terceiro Hyundai i20 N Rally1, mas o Diretor interino da Hyundai, Julien Moncet, revelou que gostaria que a Hyundai tivesse quatro carros no próximo ano: “Temos tido uma boa combinação de experiência e fiabilidade, além de jovens talentos. O Dani trouxe bons pontos e é muito importante para a equipa. Um dos maiores problemas nos ralis a este nível é que a próxima geração de pilotos deve correr desde cedo para ganhar experiência e eu gostaria de ter pilotos desses dois perfis talvez no terceiro e quarto carro”, disse Moncet. A ideia, tal como sucedeu como Takamoto Katsuta na Toyota é que os jovens evoluam sem pressão de ter que obter resultados e com isso ganhem experiência.